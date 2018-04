Cagliari contestato al ritorno da Verona

CAGLIARI, 9 APR - Cagliari contestato dai tifosi dopo la sconfitta subita a Verona. Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all'arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e giocatori. Toni accesi, qualche insulto e il classico invito a dare di più in campo, ad onorare la maglia. Intanto Diego Lopez rimane al suo posto in panchina. Ma un eventuale passo falso sabato con l'Udinese potrebbe essergli fatale. La squadra da domani va in ritiro.