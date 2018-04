Gattuso, mancata cattiveria sotto porta

ROMA, 8 APR - "Non siamo stati bravi a metterla dentro. Un po' siamo stati sfortunati e un po' ci abbiamo messo poca voglia nell'inserirci con le mezzali e con gli attaccanti esterni. C'è un po' di stanchezza, ma non è stato questo il problema: è mancata la cattiveria e alla fine c'è anche andata bene, perché potevamo pure perderla questa partita'': così a Premium Sport Rino Gattuso commenta il pareggio con il Sassuolo. ''Se abbiamo questo sogno che si chiama Champions League dobbiamo essere più cattivi - aggiunge - non dobbiamo trovare altri alibi: a tratti non siamo stati brillanti e ci sta, ma dobbiamo continuare a lavorare e in questo mi prendo la mia parte di responsabilità. Cutrone sottotono? A tratti ha fatto bene e a tratti meno, ma il problema non è lui. Semplicemente non l'abbiamo buttata dentro. Kalinic? Sono contento del ritorno al gol, ma spero che tutti tornino a segnare. Anche se più che al gol di Nikola, penso alla grande occasione che abbiamo perso per avvicinarci al treno Champions League''.