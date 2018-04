Parioli campione calcio a 8 circoli Roma

ROMA, 8 APR - Finisce ai rigori il torneo di calcio a 8 dei circoli storici della Capitale, e a vincerlo e' il Parioli. Al Tennis club Parioli di Roma si è giocata questo pomeriggio ala finale della prima edizione della 'Stanleybet Cup Assoluti', promosso proprio dal circolo ospitante. Ad affrontare i padroni di casa è stato il Circolo Canottieri Aniene, che dopo una partita tiratissima e senza gol ai supplementari si è arreso ai padroni di casa ai calci di rigore, con il risultato di 4-2. Un evento che conferma come il calcio a 8 e questo trofeo, che nella sua formula originaria è giunto all'ottava edizione, siano entrati a far parte delle attività che coinvolgono tutti i Circoli Storici della Capitale: "Sono molto contento della riuscita della manifestazione - ha spiegato Roberto De Lieto Vollaro, vicepresidente del Tc Parioli nonché giocatore numero 10 in campo - questo era il primo torneo calcio a 8 open. Ringrazio il nostro partner ufficiale, è stato un bel torneo, agonisticamente anche fin troppo sentito''.