Inzaghi, ora Salisburgo e poi il derby

ROMA, 8 APR - "Era una partita da vincere, molto importante per noi. Siamo stati bravi, perché pur prendendo un gol a freddo siamo stati lucidi nel continuare a seguire le idee di gioco in cui crediamo. Siamo rimasti sempre in partita, anche se dal prossimo match preferisco partire in vantaggio anziché dover rincorrere" Così Simone Inzaghi, intervistato da Premium Sport nel dopopartita di Udinese-Lazio. "I ragazzi sono stati tutti bravi, si sono sacrificati tutti nonostante avessi sbilanciato offensivamente la squadra - dice ancora Inzaghi -: questo modulo con questi giocatori può essere replicato anche in futuro". Con i tre punti di oggi la Lazio ha agganciato la Roma al terzo posto e domenica prossima ci sarà il derby: i biancocelesti partoni favoriti? "Ora la testa è a Salisburgo - risponde il tecnico -: non sarà facile, troveremo una squadra preparata, che corre molto e dovremo essere concentrati. Da venerdì, solo da venerdì, ci prepareremo per il derby".