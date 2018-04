Chievo: Maran, sul 2-1 c'era fallo

ROMA, 8 APR - "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, purtroppo nei secondi finali, oltre al pareggio subìto, è arrivata questa ulteriore beffa che ci amareggia molto". E' un Rolando Maran sconsolato quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta il 2.1 del Napoli sul suo Chievo, maturato per il gol al 93' di Diawara. "Abbiamo concesso relativamente poco al Napoli - dice ancora l'allenatore della squadra veneta -, ma è un periodo che ci gira così: veniamo bastonati al primo errore e non riusciamo a portare a casa il risultato. Ci siamo difesi bene, con ordine e in occasione del calcio d'angolo del 2- 1 probabilmente c'era un fallo a nostro favore che avrebbe di fatto chiuso la partita". "Ma i ragazzi hanno comunque fatto una grande partita, si sono sacrificati - conclude Maran -: nel finale ci siamo schiacciati un po' e lì abbiamo commesso un errore, ma dobbiamo anche considerare la forza dei nostri avversari, che nel finale hanno spinto molto".