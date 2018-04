Calcio: Torino-Inter 1-0

TORINO, 8 APR - Il Torino ha battuto l'Inter 1-0 nell'anticipo dell'ora di pranzo. In gol l'ex Adem Ljaijc al 36mo del primo tempo. Delusione doppia per i nerazzurri di Luciano Spalletti che falliscono il sorpasso per il terzo posto in classifica e restano quarti a -1 dalla Roma, anch'essa sconfitta ieri sera dalla Fiorentina per 2-0.