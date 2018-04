Mastella commosso per Juve a Benevento

BENEVENTO, 8 APR - "Confesso di essermi commosso per la realizzazione di un sogno e cioè quello di vedere sul terreno di gioco dello stadio Ciro Vigorito i calciatori della Vecchia Signora affrontare in una gara di Serie A il nostro Benevento. La realizzazione di questo sogno è merito del presidente Oreste Vigorito, a cui va un particolare, sincero e sentito ringraziamento. E lo dico in un momento in cui, purtroppo, si sta concretizzando anche matematicamente lo spettro della Serie B". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta la partita tra la capolista Juventus e i giallorossi, ultimi in classifica. "Sono convinto, però, che il Benevento -ha detto Mastella- saprà tornare subito in Serie A proprio grazie all'impegno e alla determinazione del presidente Vigorito, col quale in passato ho pure avuto qualche divergenza di veduta, ma a cui non posso che esprimere un profondo senso di gratitudine, anche a nome dell'intera cittadinanza".