Semplici, pareggio amaro ma la Spal c'è

FERRARA, 7 APR - "C'è amarezza per il risultato di questa gara". Sono le parole dell'allenatore della Spal Leonardo Semplici, dopo il pareggio contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto bene - prosegue - resta amaro in bocca perché siamo andati vicini a portare a casa l'intera posta, ma se continuiamo così sono fiducioso. L'obiettivo è ancora lontano ma se la squadra resta così unita e compatta ce la possiamo fare. Dispiace perché ci è stato dato un altro rigore contro mentre c'era un rigore forse anche per noi su Paloschi". Per Gian Piero Gasperini il pari "non è una battuta d'arresto". "Fare risultato a Ferrara non è facile. Abbiamo reagito bene ed è un buon risultato", ha detto il tecnico dell'Atalanta.