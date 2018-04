Di Francesco, tutti gli episodi contro

ROMA, 7 APR - "Oggi niente è girato bene. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a segnare, abbiamo subito due tiri e preso due gol. Abbiamo dei demeriti, perché non siamo concreti, non facciamo gol. Il calcio è fatto di episodi, oggi non ci sono girati a nostro favore sotto tutti i punti di vista. Se c'era una squadra che meritava era la Roma, la Fiorentina si è messa tutta dietro però ha vinto e va bene". Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il ko all'Olimpico. "Adesso dobbiamo resistere a queste difficoltà, veniamo da due prestazioni dove non abbiamo meritato le sconfitte. Questo è uno 0-2 bugiardo ma dobbiamo accettarlo, stare zitti e andare a casa - ha detto ancora l'allenatore giallorosso -. Ora testa al Barcellona. La squadra deve credere di poter fare qualcosa di importante ma se scendiamo in campo senza cinismo come oggi non andiamo da nessuna parte. Dovremo rischiare di più ed essere più cinici".