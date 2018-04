Francia: muore 18enne Diop del Le Havre

LE HAVRE (FRANCIA), 7 APR - Ancora una tragedia nel calcio. Il 18enne difensore del Le Havre Samba Diop è morto per cause ancora da accertare. L'annuncio è stato dato dal club attualmente al secondo posto della Ligue 2 francese. "È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro giocatore Samba Diop. Questo è un momento estremamente difficile per tutti noi. L'intero club HAC esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Samba". Il decesso del calciatore, aggregato alla prima squadra ma utilizzato dalla squadra 'B' del Le Havre che gioca in quarta serie, è avvenuto ieri sera. La partita del torneo cadetto che oggi il Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims è stata rinviata a data da destinarsi.