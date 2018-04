Oddo, uniti per uscire dalla crisi

UDINE, 07 APR - "Siamo tutti uniti per poter uscire da questo momento. Siamo convinti di portelo fare, è nelle nostre possibilità". Così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo alla vigilia della gara con Lazio, dopo che la società ha rinnovato il suo attestato di stima nei confronti dell'allenatore. "Avere attestati di stima è una cosa bella, ringrazio la società. Ma avrei messo comunque lo stesso impegno. Siamo tutti molto uniti. Ho sempre avuto un dialogo normale e quotidiano con la società", ha aggiunto. "Sono contento dell'appoggio dei tifosi perché vuol dire che si vede il mio impegno. Metto tutto me stesso in quello che faccio, cerco di migliorare me e la mia squadra, ma in questo momento non bisogna puntare il dito contro nessuno, non bisogna trovare un capo espiatorio. Non c'è un solo colpevole - ha concluso - quando le cose non vanno bene le colpe vanno distribuite tra tutti, non c'è nessuno che può tirarsi fuori e io sono il primo''.