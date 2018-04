Genoa: Preziosi carica squadra per derby

GENOVA, 6 APR - Visita lampo di Enrico Preziosi al Signorini di Pegli per caricare la squadra alla vigilia del derby di ritorno. Il presidente del Genoa, che non segue più il Grifone al Ferraris dall'aprile del 2017, è arrivato poco prima dell'inizio dell'allenamento incontrando la squadra ed il tecnico Ballardini in un clima molto sereno. Poi, assieme all' Ad Zarbano e al dg Perinetti, ha seguito da bordo campo tutto l'allenamento lasciando il centro sportivo con la squadra nello spogliatoio. Preziosi ha potuto seguire da vicino i progressi di Galabinov che torna a disposizione del tecnico ed è stato convocato, mentre rimangono indisponibili Izzo e Veloso ai quali si sono aggiunti Rosi ed El Yamiq. La squadra domani mattina sosterrà un'ultima rifinitura.