Allegri 'ko con Real? capita con grandi'

TORINO, 6 APR - "Il ko con il Real? Sono cose che capitano, specialmente in Champions contro grandi squadre". Questo il commento di Allegri al ko rimediato dalla Juventus nell'andata dei quarti: "Abbiamo giocato una bella partita per 60' - ha spiegato il tecnico bianconero -, poi nel calcio succede tutto e il contrario di tutto. Il campionato è sempre stato il primo obiettivo, poi la coppa Italia e la Champions, e siamo ancora dentro a tutte e tre. Per smaltire la sconfitta non c'è altro modo per farlo se non vincere quella dopo".