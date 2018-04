Cinque soluzioni per sostituire Busquets

ROMA, 6 APR - La lesione al piede destro, rimediata nella sfida contro l'Athletic Bilbao da Sergio Busquets, ha rappresentato un grosso problema tattico e strategico per l'allenatore Ernesto Valverde, che ha potuto riavere a disposizione il 'suo' metronomo solo nella sfida contro la Roma. Il giocatore blaugrana, tuttavia, pur fornendo il proprio contributo in termini di qualità ed equilibrio al reparto centrale della squadra, non è apparso ancora nelle migliori condizioni. Tant'è che domani, contro i castigliani del Leganes, Valverde lo farà riposare, per poi rilanciarlo nuovamente in Champions, martedì, a Roma. Senza il playmaker catalano, il Barcellona ha cinque possibili soluzioni tattiche alternative: schierare a centrocampo Rakitic-Paulinho-Coutinho, oppure André Gomes-Paulinho-Coutinho, o ancora André Gomes-Denis-Coutinho, eventualmente Iniesta-Coutinho-André Gomes, infine Denis-Coutinho-Paulinho. Busquets, in ogni caso, si conferma giocatore insostituibile, che non ha alternative vere.