Valverde a Roma con miglior Barca

ROMA, 6 APR - Il 4-1 dell'andata alla Roma non spinge Ernesto Valverde a modificare le proprie idee sull'impiego dei big del Barcellona nel ritorno. Lo stesso allenatore dei blaugrana, che a fine a partita ha dichiarato di "non sentirsi affatto qualificato", non lascia spazio a interpretazioni. Inoltre, secondo quanto scrive Sport.es, la prova della Roma all'andata non permette al Barca di abbassare la guardia per il ritorno. E' facile prevedere che Valverde presenterà la migliore formazione possibile contro i giallorossi, rinunciando ai titolari nella sfida di domani sera in casa contro il Leganes, attualmente a 40 punti nella Liga. Sport.es scrive che, da ambienti blaugrana, trapela una certa sorpresa per come la Roma ha affrontato la partita del Camp Nou e per i problemi che ha creato, facile dunque prevedere un ritorno complicato per Messi e compagni.