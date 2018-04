Ronaldo vuole essersi per il derby

ROMA, 6 APR - Un derby cittadino è sempre una partita speciale e lo è anche a Madrid, dove domenica si affronteranno Real e Atletico: l'appuntamento è fissato nel Bernabeu, alle 16,15. Per questo, come scrive Marca, Cristiano Ronaldo ha chiesto a Zidane di schierarlo. Il portoghese e lo staff atletico hanno messo a punto un piano di dosaggio degli sforzi per il finale di stagione, che obbliga i 'blancos' a puntare sulla conquista della Champions, dal momento che Liga e Coppa del Re sono sfumate. 'CR7' si presenta al derby di Madrid al top, forte degli exploit di Torino, dove ha dimostrato di vivere un gran periodo di forma. Ronaldo ha segnato 119 gol in Champions, dei quali 14 nell'attuale torneo, ma la sua striscia si estende anche alla Liga, dove ha fatto centro in otto delle ultime nove partite, restando all'asciutto solo con il Levante. Il portoghese è in lotta per il titolo di 'Pichichi', con 22 gol; attualmente fra i cannonieri è preceduto da Messi, a 26. Anche per questo, Zidane non pensa di farlo riposare.