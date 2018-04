Inzaghi, meritavamo risultato più ampio

ROMA, 5 APR - "Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. "E' stato giusto esultare alla fine con i nostri tifosi, sono stati un uomo in più - ha aggiunto Inzaghi -, dopo quel rigore che non c'era e dopo il 2-2 non era semplice. Il gruppo deve continuare a lavorare così, è stata una bella serata ma non possiamo ancora festeggiare. Domenica abbiamo una partita importante a Udine, poi il ritorno a Salisburgo e quindi il derby, ma io sono fiducioso".