Europa League: bene Arsenal e Atletico

ROMA, 5 APR - L'Arsenal si impone 4-1 sul Cska Mosca a Londra con doppiette di Ramsey e Lacazette e ipoteca un posto per le semifinali di Europa League. L'Atletico Madrid batte invece 2-0 lo Sporting Lisbona grazie alle reti nel primo tempo di Koke e Griezmann, ma i portoghesi hanno più volte sfiorato il gol e il ritorno non sarà facilissimo per la squadra di Simeone. Equilibrata la sfida tra Lipsia e Olympique Marsiglia. I tedeschi vincono 1-0 per una rete di Werner allo scadere del primo tempo.