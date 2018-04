Junior Tim Cup: a Bergamo con Caldara

ROMA, 5 APR - Giornata di emozioni a Bergamo per i ragazzi della Junior Tim Cup - il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano - accolti all'Oratorio Boccaleone col giocatore dell'Atalanta Mattia Caldara. "Ho cominciato a giocare a calcio proprio in un oratorio ed è stato lì che mi ha visto un osservatore, da quel momento è iniziata la carriera da professionista - ha raccontato il nerazzurro - La mia famiglia mi è sempre stata vicina in questo percorso, se sono arrivato fin qui è soprattutto merito loro che mi hanno sempre incoraggiato ad inseguire il mio sogno. Non mollate mai, lavorate con costanza e passione e soprattutto continuate a studiare".