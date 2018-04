Giudice Serie A, 8 squalificati 1 turno

ROMA, 5 APR - Sono otto i giocatori squalificati per un turno in Serie A in vista della 31/a giornata: Claud Adjapong e Francesco Magnanelli (Sassuolo), Marco Andreolli e Luca Ceppitelli(Cagliari), Fabrizio Cacciatore (Chievo), Federico Chiesa (Fiorentina), Gaetano Letizia (Benevento), Eduardo Rincon (Torino).