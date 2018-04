Pozzo,momento Udinese frutto di concause

UDINE, 05 APR - "La società si assume la responsabilità delle scelte che hanno portato l'Udinese nell'attuale situazione. Oggi è importante sottolinearlo, per iniziare quel percorso che ci dovrà portare a fare punti velocemente". Lo ha reso noto Udinese calcio oggi attraverso una nota ufficiale dopo la settima sconfitta consecutiva subita martedì in casa con la Fiorentina e dopo i fischi partiti dagli spalti, ribadendo la fiducia e il supporto al proprio staff tecnico e alla squadra. "I fischi li abbiamo sentiti bene, erano forti e chiari. Ma leggo di analisi tecniche relative alla forma fisica e psicologica dei giocatori, della preparazione. Il momento di difficoltà non è legato a una singola causa ma a una serie di concause, e quindi è la società intera, la proprietà, che ne risponde", ha affermato il patron bianconero Gianpaolo Pozzo. "Adesso i nostri dirigenti hanno il compito di trovare soluzioni operative che necessariamente devono provenire dall'interno'', ha continuato Pozzo.