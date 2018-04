Libri: ecco enciclopedia maglie calcio

LIVORNO, 5 APR - La prima opera monumentale sulle maglie da calcio in Italia, con le principali divise da gioco di circa 200 squadre italiane. E' 'I colori del calcio', libro che ripercorre la storia dei colori sociali di ogni singola società calcistica che ha disputato almeno una volta i tre principali campionati calcistici, dalla serie A alla serie C. Dall'Acireale al Milan, dal Derthona alla Mater Roma, dalla Roma al Verbania, la minuziosa ricerca restituisce circa 400 mila dati e informazioni, dal primo storico campionato "dei pionieri" svoltosi in una sola giornata (l'8 maggio 1898) fino ai tornei più recenti. All'interno ci sono le selezioni delle divise più significative per ogni squadra e ogni scheda racconta le origini della scelta di quei colori, i riferimenti storici, le curiosità e la storia del club sin dall'anno della sua fondazione. A "I colori del calcio" (Geo Edizioni), hanno collaborato Carlo Fontanelli ed Emiliano Paperini.