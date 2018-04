Gattuso fino al 2021, Milan tornerà alto

MILANO, 5 APR - "Spero di continuare come in questi quattro mesi, di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia". Così Rino Gattuso al momento della firma sul nuovo contratto che lo lega al club rossonero fino al 2021. Il rinnovo, ha spiegato l'ad Marco Fassone durante la diretta su Facebook della firma, "è una delle decisioni più belle e importanti prese da me e Mirabelli da quando siamo al Milan: con lui vogliamo impostare un progetto di lungo periodo".