Champions: Pjanic, può succedere tutto

TORINO, 5 APR - "Delusi, dispiaciuti, ma il mister è stato chiaro: bisogna andare avanti, non molliamo". Parole di Miralem Pjanic due giorni dopo il pesante ko in Champions League con il Real Madrid e a 48 ore dalla trasferta di Benevento: "C'è il ritorno da giocare - ha precisato il centrocampista bosniaco -, sarà difficile ma noi siamo preparati per giocare bene sabato". Dopo la partita con il Benevento "avremo abbastanza tempo per andare a Madrid e fare qualcosa che sarà molto difficile, cioè passare il turno": con la convinzione che "nel calcio può succedere di tutto anche se la prima partita complica le cose".