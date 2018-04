Milan: Conti intervento ok, 6 mesi stop

MILANO, 05 APR - Andrea Conti non tornerà in campo prima di settembre, dopo l'intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro, precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore. Come comunica il Milan, "l'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita". Per il terzino rossonero, già reduce da 6 mesi di stop dopo l'intervento dello scorso settembre, "i tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi".