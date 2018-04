Milan: nuovo intervento per Conti

MILANO, 4 APR - Per Andrea Conti servirà un nuovo intervento al ginocchio sinistro, dopo il trauma distorsivo rimediato nella scorsa settimana dal difensore del Milan, appena rientrato a sei mesi dall'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Come si legge sul sito del club, dopo il secondo infortunio e una serie di esami negli Stati Uniti, "lo staff sanitario del Milan ha valutato il quadro clinico con il professor Freddie Fu e il professor Pier Paolo Mariani, giungendo all'unanime diagnosi di una residua instabilità rotatoria del ginocchio operato, risolvibile con un nuovo intervento chirurgico che sarà effettuato domani a Roma, presso la clinica Villa Stuart dal prof. Mariani stesso".