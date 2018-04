Serie A: Benevento-Verona 3-0

BENEVENTO, 4 APR - Il Benevento sale a tredici punti in classifica. La salvezza resta lontanissima (tredici lunghezze di ritardo dalla Spal quartultima) ma i giallorossi battono 3-0 il Verona giocando la migliore prestazione stagionale e preparando al meglio la grande festa di sabato contro la Juve. Brutta la prestazione della formazione scaligera con il tecnico Fabio Pecchia pesantemente contestato da un gruppo di tifosi giunti nel Sannio. Il Benevento, volitivo dall'inizio, va in vantaggio con Letizia, che è bravo a battere Silvestri con un bel tiro dalla distanza. Iemmello e Diabatè sbagliano troppo davanti a Silvestri nel primo tempo e all'inizio del secondo, anche se poi si rifaranno. L'ex attaccante del Sassuolo ribatte in rete una traversa interna colta dal maliano (al quale il replay attribuirà il gol) che poco dopo trasforma uno splendido assist di Brignola. Spettacolo sugli spalti rovinato dai cori razzisti dei tifosi scaligeri, in tutto un centinaio.