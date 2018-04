Inter: Ausilio 'rinnovo Icardi naturale'

MILANO, 4 APR - Per il rinnovo del contratto fra l' Inter e Mauro Icardi "non c'è mai stato un termine. E' una cosa talmente naturale quella che vogliamo fare con Icardi che potrebbe succedere domani o alla fine della stagione. Sarà una situazione tranquilla". Lo ha messo in chiaro il ds nerazzurri Piero Ausilio, sottolineando che "Mauro sta bene qui, sta bene la sua famiglia, e soprattutto noi stiamo bene con lui. Ci siamo già trovati più volte in questa situazione e abbiamo sempre dimostrato grande fiducia verso di lui, questo sarebbe il quarto rinnovo per Icardi. Non sarebbe una sorpresa". "Tare ha detto che ci sono grandi probabilità che De Vrij venga all'Inter? Lui fa il mercato della Lazio, io non posso confermare niente - ha detto a Premium Sport Ausilio -. Il nostro mercato inizierà dopo il 20 maggio, prima siamo concentrati solo sulla stagione. Vincere il derby toglierebbe il Milan dalla corsa Champions? E' così ma è anche vero che sarà una sfida difficile".