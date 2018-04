Milan: Abbiati, Gattuso ha fame inizi

MILANO, 4 APR - "Cosa ha dato in più Gattuso? Rino riesce a trasmettere il suo carisma a tutti i giocatori, è impressionante. E' scatenato anche in allenamento, ha la stessa voglia e la stessa fame di un giocatore agli inizi della carriera". Così il club manager del Milan, Christian Abbiati, rende merito all'allenatore rossonero prima del derby. "Icardi e' strepitoso, è uno dei più forti. In area pochi si muovono come lui - ha detto a Premium Sport Abbiati -. Manca un giocatore di livello internazionale a questo Milan, come sostiene Bonucci? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo un percorso di crescita. C'è sicuramente inesperienza in campo internazionale, ma c'è fiducia in questo gruppo". Per le chance rossonere di qualificarsi alla Champions, il derby è "una gara importantissima. Noi - ha continuato l'ex portiere - abbiamo una piccola speranza per restare aggrappati a un obiettivo che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile''.