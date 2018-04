Milan-Inter: Gattuso punta su Cutrone

MILANO, 04 APR - Gattuso sceglie Patrick Cutrone per guidare l'attacco del Milan nel derby: il 20enne vince il ballottaggio con Kalinic e sarà supportato da Suso e Calhanoglu. In mezzo al campo Montolivo sostituirà lo squalificato Biglia, affiancato da Kessie e Bonaventura. In difesa i titolari: Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez davanti a Donnarumma. Nessuna novità di formazione per Spalletti: l'allenatore dell'Inter conferma per la quarta partita consecutiva l'undici che ha pareggiato con il Napoli e battuto Sampdoria e Verona. Handanovic tra i pali, Cancelo, Miranda, Skriniar e D'Ambrosio comporranno la linea di difesa; Brozovic e Gagliardini agiranno a centrocampo, Candreva, Rafinha e Perisic cercheranno di rifinire per Icardi, sei gol nelle ultime due partite. San Siro è vicino al tutto esaurito con quasi 80mila presenze.