Pelè, gol CR7? Immagino da chi imparato

ROMA, 4 APR - Celebre, e amato, in Brasile anche per i tanti gol segnati in rovesciata (o "bicicleta", come dicono nel paese pentacampione del mondo) con le maglie della Selecao e del Santos, Pelé non poteva sottrarsi a un commento sulla fantastica rete segnata ieri da Cristiano Ronaldo contro la Juventus. "Qualcuno ha visto quel gol di ieri di un giovane chiamato Cristiano Ronaldo? Rimango a immaginare da chi abbia imparato quel gesto...", ha twittato O Rei. Al quale, poco dopo, ha risposto il Santos, sempre via Twitter: "l'ha appreso da O Rei. Lo hai insegnato bene Pelé". Su vari social brasiliani sono poi state postate foto d'epoca dei gol in rovesciata di Pelé, come quello al Maracanà in un Brasile-Belgio del 1965 o in un Santos-Corinthians nel 1969 nello stadio paulista del Morumbì.