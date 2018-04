Champions, il mondo ai piedi di Ronaldo

ROMA, 4 APR - Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo. Il campione del Real viene celebrato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli e non solo, per la spettacolare rovesciata che ha impreziosito il 3-0 del Real Madrid sulla Juventus nei quarti di finale di Champions. Il quotidiano iberico As dedica l'intera prima pagina a una foto dell'acrobazia di Ronaldo e titola: "Da quale pianeta arrivi?". Anche Marca dedica tutta la prima pagina al capolavoro di CR7 e scrive in maiuscolo "il gol" e aggiunge: "una rovesciata storica e lo Juventus Stadium si alza in piedi". Il quotidiano portoghese A Bola esalta la prodezza del campione, scrive a tutta pagina: "è il migliore", e riporta le parole di Ronaldo "gol fantastico e notte indimenticabile". Anche il Mundo Deportivo dedica un titolo al Real: "Ronaldo doma la Juve con due gol e una rovesciata geniale". Infine l'Equipe: "di un altro pianeta" sotto l'immagine di Ronaldo in volo che colpisce verso il gol.