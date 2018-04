Barzagli: Cristiano Ronaldo? E' letale

ROMA, 3 APR - "E' uno dei giocatori più forti di sempre, forse il più forte e contro questi giocatori non puoi sbagliare nulla. Noi, purtroppo, qualche errore l'abbiamo commesso. Io in particolare, in occasione del primo gol, e come se non bastasse anche lui si è inventato un secondo gol assurdo". Andrea Barzagli rende onore alla prodezza in rovesciata di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel 3-0 con il quale il Real Madrid ha annichilito la Juventus in Champions. "Ho sentito solo il colpo che ha dato alla palla: quando provi a fare una rovesciata spesso non la colpisci bene, invece lui l'ha presa non si capisce come - sottolinea il difensore - Non ho potuto fare altro che ammirarlo e anche il resto dello stadio l'ha fatto. Non è che siamo noi a non riuscire a marcarlo, è che non lo riesce a marcare nessuno, basta vedere le sue statistiche: è un giocatore letale, una sentenza".