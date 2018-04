Champions: super Real batte Juventus 3-0

TORINO, 3 APR - Il Real Madrid ha travolto 3-0 la Juventus a Torino nell'andata dei quarti di finale di Champions League, ipotecando il passaggio alla semifinale. La gara di ritorno è in programma al Santiago Bernabeu mercoledì 11 aprile. Protagonista assoluto dell'incontro Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. La seconda rete, al 19' della ripresa, è stato un capolavoro di tecnica e coordinazione: una splendida rovesciata che ha fatto alzare in piedi ad applaudire tutto il pubblico dell'Allianz Stadium. Un gesto di grande sportività apprezzato dal fuoriclasse portoghese, che ha ringraziato. Di Marcelo il gol del 3-0. Nel finale è stato espulso Dybala per doppia ammonizione.