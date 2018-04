Calcio: Oddo, siamo in grande difficoltà

ROMA, 3 APR - "E' un momento durissimo e lunghissimo, siamo in grande difficoltà, soprattutto di risultati" ha ammesso Massimo Oddo, dopo il 2-0 incassato in casa dall'Udinese, contro la Fiorentina, nel recupero della partita non giocata per la morte di Astori. "Avevamo cominciato bene, poi dopo il rigore subìto la partita è cambiato: ci scusiamo con i tifosi - ha aggiunto l'allenatore dell'Udinese - ma assicuro che ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo bisogno di sbloccarci: il problema è mentale e sono sicuro che appena troveremo il risultato usciremo da questa crisi". A chi ha criticato alcune scelte Oddo ha risposto: "Se fossi Mago Merlino sceglierei sempre bene: io scelgo in base a come vedo i ragazzi, a come vogliamo impostare tatticamente la partita".