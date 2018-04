Calcio: Pioli, Astori è sempre con noi

ROMA, 3 APR - "Dopo la tragedia di Astori la squadra si è compattata: questi ragazzi si sono uniti, hanno dimostrato di avere una forza fuori dal comune nel portare avanti l'impegno che Davide ci ha lasciato. Lui è sempre con noi e ora in campo mettiamo qualcosa in più". Stefano Pioli così ha commentato la vittoria per 2-0 a Udine, la città dove lo scorso 4 marzo il difensore morì nell'albergo del ritiro. "Cosa ho pensato al minuto 13? Speravo che la palla uscisse, è difficile non sentire la sofferenza di questa grave mancanza: da questa situazione, purtroppo, ho imparato tanto e sicuramente ne sono uscito come un allenatore e una persona migliore" ha sottolineato il tecnico, ricordando il numero che Astori indossava. "Ma la classifica dobbiamo ancora evitare di guardarla, perché alla fine manca molto" ha aggiunto Pioli.