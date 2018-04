Di Francesco, continuiamo a sognare

ROMA, 3 APR - "Vogliamo continuare a sognare". Così col tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Barcellona. "Siamo qui con grandissima umiltà nell'affrontare una squadra che è abituata a questo genere di partite - aggiunge il tecnico in conferenza stampa -. Il nostro desiderio è di poter fare qualcosa di straordinario ed è giusto in questo momento avere un atteggiamento positivo, sapendo di affrontare forse la squadra più forte al mondo".