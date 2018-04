Champions: Snai, Real davanti alla Juve

ROMA, 3 APR - Real e Barcellona favorite per le semifinali di Champions, anche se la Juventus ha più chance della Roma di 'giocarsela'. E' il pronostico dei quotisti Snai che vedono il successo blancos a 2,40, contro il 3,35 sul pareggio e il 3,05 per la vittoria della squadra di Allegri. Quote più o meno analoghe per il passaggio del turno, con la squadra di Zidane quotata a 1,50 contro il 2,50 piazzato sulla Juve in semifinale. Ancora più difficile la situazione della Roma, domani sera al Camp Nou dove l'ennesima vittoria blaugrana è data a 1,23, mentre alle stelle sono le quote per la Roma: 6,50 per il pareggio e 13 per il segno '2'. Il divario tra Roma e Barcellona è netto anche nelle quote sul passaggio del turno: Barça avanti a 1,13, a 5,50 i giallorossi in semifinale.