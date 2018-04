Gattuso "Bonucci pensi a giocare"

CARNAGO (VARESE), 3 APR - "Bonucci in questo momento deve fare il calciatore e il capitano. C'è una società che pensa a queste cose. In questo momento non metto nemmeno io bocca". A Rino Gattuso "non sono piaciute tantissimo" le parole del difensore, che dopo la sconfitta con la Juventus ha consigliato al Milan di acquistare calciatori abituati a giocare in Europa. "In questo momento bisogna stare zitti e pedalare, dobbiamo migliorare nella concentrazione. Giocare un buon calcio non basta, l'abbiamo toccato con mano a Londra e Torino" ha chiarito Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia del derby, puntualizzando qualche battuta più tardi. "Non voglio che la mia frase venga strumentalizzata, né che si dica che Bonucci decide all'interno del Milan - ha aggiunto . In pochi hanno la mentalità di Leo e le sue parole, in quel momento, ci stanno. Ma abbiamo uno staff, i dirigenti e una società intera, dunque è giusto mettere i puntini sulle i. Ad avercene di ragazzi come lui in campo e negli spogliatoi".