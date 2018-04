Gattuso,Milan nel derby come contro Juve

CARNAGO (VARESE), 3 APR - "Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida fra il suo Milan e l'Inter, recuperata a un mese dal rinvio per la morte di Astori: "L'Inter nelle ultime 2-3 settimane è cambiata, ha segnato 10 gol subendone zero, qualche giocatore in grandissima condizione. Anche noi siamo in salute. Da un po' giochiamo solo finali, non possiamo sbagliare se vogliamo credere alla Champions".