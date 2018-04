ROMA, 03 APR - "Sto alla grande. Ce la faccio, altrimenti non sarei partito". Radja Nainggolan è apparso più che ottimista alla partenza da Fiumicino questa mattina. Il centrocampista della Roma sembra aver smaltito in tempo record il problema muscolare accusato a Bologna e si candida per una maglia da titolare nella sfida che attende domani sera i giallorossi al Camp Nou. Sarà il tecnico Eusebio Di Francesco però a fare il punto della situazione nel tardo pomeriggio nella consueta conferenza stampa della vigilia, in cui sarà affiancato dal difensore argentino Fazio. Toccherà a lui e a Manolas provare a fermare domani Messi nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League.(ANSA).