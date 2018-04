Allegri sprona Dybala, 'in ottima forma'

TORINO, 2 APR - "Il Real è una squadra straordinaria, ma la Juventus domani non sarà da meno". Ne è sicuro Massimiliano Allegri alla vigilia dei quarti di Champions League, ennesima sfida tra Juventus e Real Madrid. "Il bello del calcio è misurarsi contro i più forti e per farlo devi arrivare ai quarti, alle semifinali o in finale di Champions - spiegato il tecnico bianconero -. Dobbiamo rimanere in partita comunque vada, a Cardiff dopo il 2-1 non ci siamo riusciti. Non puoi pensare di giocare contro il Real e di non subire gol, può capitare". Per domani Allegri recupera Mandzukic e Alex Sandro - "stanno bene entrambi" -, e punta forte su Dybala: "Domani farà una grandissima partita - assicura il tecnico -, è in ottima forma sia fisica che psicologica, reduce da una bella partita con il Milan segnando un bel gol". Certezze ma anche dubbi, specialmente su come sostituire gli squalificati Benatia e Pjanic: "Al posto di Benatia giocherà uno tra Rugani e Barzagli, a centrocampo o Bentancur o Marchisio".