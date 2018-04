Champions: Juve si allena a Vinovo

TORINO, 2 APR - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions per il problema che lo ha costretto a saltare il Milan. Possibile che Allegri scelga il 4-3-2-1, con Bentancur favorito per sostituire lo squalificato Pjanic. Folla in centro a Torino, davanti all'albergo dove alloggia il Real Madrid, accolto da un centinaio di persone tra curiosi e tifosi. La squadra di Zidane si allenerà all'Allianz Stadium alle 19, subito dopo la tradizionale conferenza stampa della vigilia.