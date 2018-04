"Messi come Maradona se vince Mondiale"

ROMA, 2 APR - "Messi sa che deve vincere il Mondiale per essere al livello di Pelè e Maradona". A parlare così è il tecnico dell'Argentina campione del mondo in Messico nel 1986, Carlos Bilardo, in un'intervista a 'Folha de Sao Paulo'. "Messi è sempre paragonato a Maradona ma per raggiungere lo stesso livello deve portare la Coppa in Argentina", ha detto l'80enne tecnico argentino secondo cui l'Albiceleste ha "buone possibilità", anche se il recente 6-1 incassato dalla Spagna può avere qualche conseguenza. "La squadra è forte e può andare oltre il 2014, quando avremmo potuto vincere perchè nella finale siamo stati migliori della Germania", ha detto Bilardo che è tornato sul 'cappotto' contro la Roja: "Non può andare bene quando si prendono sei gol in una partita e pensare che tutto possa continuare in questo modo. I giocatori devono spere cosa significa vestire la maglia dell'Argentina", ha sottolineato Bilardo secondo cui al Mondiale le favorite "sono Argentina, Brasile, Germania, Spagna e Francia".