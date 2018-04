Real, Nacho stop 3 settimane, salta Juve

ROMA, 2 APR - Nacho, il difensore centrale del Real Madrid, dovrà stare fermo per 3 o 4 settimane ma è stato lo stesso incluso nella lista dei convocati per la trasferta Champions contro la Juventus. Il difensore spagnolo ha subito una lesione al muscolo semitendineo della coscia destra nel corso della partita di sabato contro il Las Palmas, sostituito dopo 28' e secondo il rapporto medico stilato oggi ne avrà per tre o quattro settimane. Se così fosse, Nacho salterà le due partite dei quarti di Champions League contro la Juventus e le partite di Liga contro Atletico, Malaga, Athletic e Leganes. L'obiettivo dello staff medico è di recuperare il giocatorein tempo per il 'Clasico' contro il Real al Camp Nou in calendario il 5 o il 6 maggio (dipenderà dal cammino Champions delle due squadre).