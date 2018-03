Juve: Allegri esulta, partita seria

ROMA, 31 MAR - ''Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria''. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: "Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po' in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la calma e abbiamo trovato il nuovo vantaggio che poi ci ha portato alla vittoria''. ''Il campionato - aggiunge Allegri - è ancora lungo, ma siamo contenti dei quattro punti di vantaggio: stiamo cominciando la discesa verso la fase finale della stagione e dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Vogliamo arrivare in fondo in tutti gli obiettivi e per farlo dovremo farci trovare pronti. Quota scudetto a 99 punti? Dobbiamo vincere almeno sette partite delle otto che mancano. Per ora, i punti che abbiamo non bastano nemmeno per arrivare in Champions, perché da sotto stanno salendo tutti''.