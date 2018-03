Real Madrid tutto facile a Las Palmas

ROMA, 31 MAR - Tutto facile per il Real Madrid a Las Palmas nell'anticipo della 30/a giornata della Liga. Gli avversari della Juventus nei quarti di Champions League battono agevolmente la formazione delle Isole Canarie. Apre le marcature per le merengues Bale (26' pt), seguito da Benzema su rigore (38' pt). Nella ripresa chiude il conto sempre Bale su calcio di rigore (6' st). Una vittoria agevole quella del Real nonostante le assenze: il tecnico dei blancos si concede il lusso di lasciare a riposo Ronaldo, Kroos, Isco e Sergio Ramos. Sicuro del risultato già a inizio secondo tempo, Zidane ha poi sostituito anche Modric e Casemiro per evitare guai fisici, inserendo le seconde linee Kovacic e Llorente. L'infortunio di Nacho è l'unica nota negativa nella serata del Real Madrid, che si è dimostrato pronto per la Champions League.