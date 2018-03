Sprangate a pulmino Milan, nessun ferito

TORINO, 31 MAR - Sprangate ad un pulmino del Milan nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino, dove questa sera i rossoneri affrontano la Juventus nel posticipo della 30/a giornata di serie A. L'aggressione in corso Grosseto si è conclusa con qualche danno per il mezzo - un vetro rotto - ma nessun ferito. Sugli autori del gesto, e sull'esatta dinamica dei fatti, sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Torino.