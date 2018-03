Premier, Lukaku e Salah i match winner

LONDRA, 31 MAR - Manchester United sempre al secondo posto nella Premier League. La squadra di Josè Mourinho (che manda in campo Pogba dall'inizio) regola lo Swansea con un classico 2-0 firmato dalle reti di Lukaku, al centro n.100 in Premier, e Sanchez, che finora non aveva convinto con la maglia dei Red Devils ma che oggi è stato protagonista. Bene anche De Gea, che con un paio di parate decisive nella ripresa ha messo in cassaforte il successo dei suoi. Continua ad essere match winner 'Momo' Salah, al 37/o centro stagionale e 29/o in campionato, autore della rete della vittoria, per 2-1, del Liverpool sul terreno del Crystal Palace, successo che fa volare i Reds a +10 sul Chelsea, quinto classificato e impegnato domani nel derby pasquale contro il Tottenham. Le cose per gli uomini di Klopp si erano messe male per la rete su rigore di Milivojevic per il Palace: poi però Manè e Salh, al 39' st, hanno capovolto il risultato. Fra le altre partite di oggi spicca la vittoria, la prima dopo 50 giorni,del West Ham sul Southampton.