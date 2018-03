Spal: Semplici "Sfortunati con la Var"

GENOVA, 31 MAR - "Non ho ancora rivisto gli episodi, ma quest'anno con la Var non siamo stati fortunati. Ripenso al rigore nel finale contro la Sampdoria, proprio qua a Marassi, dove non è stata usata o contro il Sassuolo. Io, però, devo pensare a migliorare i 'miei' calciatori. Posso solo dire che, in questo momento, siamo sfortunati con gli episodi". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, nel dopopartita contro Genoa, ha commentato il secondo rigore assegnato al Genoa con la Var dall'arbitro Giacomelli.